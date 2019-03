VIDÉO - Épuisée et en colère, Mathilde, infirmière, a claqué la porte d'un Ehpad avant de rebondir

Un jour, ils ou elles se sont écroulés. Fatigués, usés, "cassés"par leur travail. Parfois, c’est un accident de santé qui fait décrocher, un licenciement ou un burn-out. Chacun a son histoire, mais tous ont un point commun : il y a eu une rupture, dans leur vie professionnelle, et souvent aussi personnelle. Il y a eu un jour, un avant, et un après. Comment en sont-ils arrivés là ? Comment c’était, leur vie d’avant ? Pourquoi les a–t-elle menés là ? Et surtout, comment s’en sont-ils sortis ? Comment se sont-ils "réparés" ? Ils nous racontent dans notre nouveau format vidéo "Cassé, Réparé !".





Aujourd’hui, pour le premier numéro, Mathilde Basset, une infirmière de 27 ans, nous raconte comment un jour elle a claqué la porte. Nous sommes alors le 27 décembre 2017. Elle n’en peut plus, craque à cause des conditions de travail. Elle claque la porte de son Ehpad et écrit un long texte de colère sur Facebook. Pourtant, elle a fait ce métier par passion, par envie d'accompagner au quotidien les personnes soignées, parce qu'elle aime le contact humain et l'aspect relationnel. Mais elle découvre la pression, l'urgence, le sous-effectif, le travail bâclé, malgré soi, et donc le non-respect des gens soignés. Aujourd’hui, Mathilde s'est reconstruite. Elle a longtemps pensé qu’elle était "grillée", qu’elle ne retrouverait plus de job dans la profession. Et puis si. Toujours dans le soin, mais dans un autre secteur, la psychiatrie, qui lui correspond davantage. Elle a aussi écrit un livre "J’ai rendu mon uniforme" (éditions du Rocher), dans lequel elle raconte l’envers du décor. Elle nous raconte sa vie, avant, pendant, et après.