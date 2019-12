Éviter les déplacements : un bureau près de chez vous

LE WE 20H

Depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, la salle de coworking de la gare Montparnasse ne désemplit pas. Une centrale de réservation d'autocar propose également un espace de travail gratuit ouvert à tous en région parisienne. Les manifestations, les blocages, les grèves modifient petit à petit les habitudes de travail. En six mois, deux cents espaces de coworking ont été créés dans l'Hexagone.



