"La vie de bureau me manque" : ces salariés qui ont hâte de retrouver leurs collègues

Comme près de cinq millions de salariés, Olivia Ottin, mère d'une fille de 4 ans, est en télétravail. Elle enchaîne pas moins de cinq réunions en une journée. Un peu lassée par sa connexion Internet toujours aussi capricieuse, cette responsable commerciale aimerait bien reprendre le chemin du travail. "La vie de bureau me manque. On a besoin d'interagir avec les gens".



Mais retourner au bureau ne veut pas forcément dire retrouver la vie d'avant. Dans l'entreprise de Didier, les règles sanitaires sont très strictes. "Plus de machine à café, ni de salle de pause. Un bureau sur deux est occupé". Ce responsable technique a décidé de continuer à travailler à distance. Il retournera au bureau quand ce sera vraiment comme avant.



