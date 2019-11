Le costume en voie de disparition dans le monde professionnel

Un esprit start-up souffle sur le monde des entreprises et les costumes en paient les frais. Selon une étude récente dans l'Hexagone, ils s'en vendaient 3,3 millions en 2011 contre près d'1,4 million à l'heure actuelle. Le costume est-il amené à disparaître ? Les spécialistes de la mode estiment qu'il est en train de se réinventer en cassant les codes.



