Le grand format : les entreprises luttent contre la perte de temps et d'argent en réunions inutiles

Les entreprises perdraient des sommes considérables en réunions inutiles, entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Certaines combattent cette perte de temps et d'argent. Mais comment font-elles ? Faire appel à des startups vendant de nouveaux modèles de réunions ou à un réuniologue, ou encore remplacer les briefings par des forums en interne, ... Ces nouvelles pratiques sont-elles l'avenir d'une entreprise ?



