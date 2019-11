Licenciement du patron de McDonald's : que dit le droit français sur les liaisons au travail ?

Et en France, où 14% des couples se sont formés au travail selon une enquête Ifop publiée en juin 2018 , que disent les textes de loi et le Code du travail ? La plupart des salariés n'envisagent pas qu'être en couple avec l'un de leurs collègues puisse être sanctionné.

Et ils ont raison. Si les entreprises américaines, échaudées par le mouvement #MeToo, encadrent de plus en plus les liaisons entre leurs employés, une relation amoureuse ne peut en soi constituer un motif de licenciement ni de mutation dans l'Hexagone, où l'article 9 du Code civil protège la vie privée, et notamment celle des salariés. "Tant que la relation ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, par exemple si vous n'avez pas de salarié qui ont des relations sexuelles sur les lieux de travail ou qui en viendraient aux mains pour une raison de querelle amoureuse, vous ne pouvez pas sanctionner les employés du fait de leur relation", explique Diane Reboursier, avocate en droit du travail, dans le sujet du 20 heures de TF1 en tête de cet article. Un principe qui s'applique a toutes les entreprises présentes en France, même celles dont le siège social est à l’étranger.