VIDÉO - "On vit dans un monde hyper sérieux !" : il utilise le rire pour débloquer et motiver les salariés

Comment préparez-vous vos interventions dans les entreprises ?

Il faut, en amont, avoir un aperçu très fin de la situation, une sorte d’audit de ce qu’il se passe dans l’entreprise. On demande à rencontrer des personnes représentatives, une sorte de panel, pour avoir une radiographie de la société ou de l’unité. On s’entretient avec eux. "Je ne comprends pas très bien", "ça a beaucoup changé, maintenant on nous demande des performances, alors qu’avant on pouvait faire un métier un peu artistique", "il faut faire des tas de process"… Ils nous racontent tout. C’est passionnant.





C’est la phase du diagnostic. On en discute après avec le responsable concerné, pour le faire réagir. On entend aussi le message que lui veut faire passer, là où il veut aller. Une fois qu'on a compris la société, le terrain, les gens, on écrit une présentation des choses, très travaillée. Et le jour J, j’arrive et commence à parler. Au bout de 10 minutes tout le monde rigole. Cela dure une heure ou plus de grand rire. C’est là que se cassent ces fameux murs, cette sédimentation d’émotions négatives qui isole les gens, les rend malheureux, en "traitant" tous ces sujets qui ont créé ces émotions négatives. C’est magique, c’est de la folie !





Passer un moment à rire, c’est agréable. Mais n’est-ce pas un traitement qui peut sembler léger et très temporaire, sur des situations qui peuvent être difficiles ?

Avez-vous déjà été amoureux ? Il y a un jour avant et un jour après. C’est la même chose ! Le grand rire, c’est l’émotion positive maximale, qu’on puisse vivre. Ça remue énormément. Ces collègues, qui sont normaux d’habitude, se mettent à hurler de rire ensemble, à se taper sur les cuisses. Il se passe à l’intérieur des choses aussi violentes qu’à l’extérieur de leur corps. La perspective change, une fluidité s’installe. Et des semaines après, le boss constate que tel salarié, qui ne communiquait plus avec lui, lui parle désormais facilement ou que des collègues, qui ne se comprenaient pas, s’entendent. C’est très profond.