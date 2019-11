Recruter autrement : la fin de l'entretien d'embauche

Les entreprises ont aujourd'hui plusieurs façons de recruter. Et beaucoup plébiscitent des techniques peu académiques où le CV compte beaucoup moins que l'attitude. Depuis 2018, des jeux de recrutement se multiplient dans les entreprises. Notre équipe vous fait découvrir quelques-unes de ces méthodes informelles dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.