VIDÉO - Télétravail : certaines entreprises le généralisent, d’autres rebroussent chemin

Dans l'entreprise de comptabilité du Val-de-Marne dans laquelle se rendent les équipes de TF1 dans le reportage ci-dessus, contrairement aux idées reçues, le télétravail derrière un ordinateur s'avère compliqué. Les 26 salariés sont revenus au bureau : ensemble, ils gèrent 600 entreprises et ont besoin de se parler en permanence. "C'est plus important d'avoir mon collaborateur près de moi pour répondre à ses éventuels blocages. S'il y a une nouvelle tache à réaliser, la distance crée indirectement une barrière", explique Nathaniel Tordman, comptable chez Confin'audit.

Ici, le télétravail n'est pas adapté à l'activité et l'isolement est mal vécu par les salariés. "Toute la journée, vous parlez à un écran, et le soir quand vous finissez vous vous dites que vous avez parlé à un écran. Et cela n'est pas confortable, c'est épuisant pour moi franchement. j'étais très fatigué le soir", avance Alexandre Ghahari, expert comptable et fondateur du cabinet.