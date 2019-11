Un salarié y passerait 4 ans de sa vie : comment les entreprises luttent contre les réunions inutiles

Les entreprises y perdraient des sommes considérables, entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Et les salariés un temps précieux : 4 ans en moyenne sur une vie de salarié, 10 ans lorsque l'on est manager. Des entreprises ont donc engagé une bataille contre les réunions chronophages et superflues. Un combat sur lequel se penche le JT de 20 heures dans le reportage en tête de cet article.

L'occasion d'apprendre qu'il existe désormais des... réuniologues. Louis Vareille, filmé par les caméras de TF1 au sein d'une entreprise qu'il accompagne, en a fait sa profession en 2017. Ses principaux conseils : arrêter de vouloir impliquer tout le monde, car souvent, un tiers des participants à un briefing n'a pas besoin d'y assister, en finir avec les réunions interminables en leur fixant un objectif de temps, et ne pas dévier de l'ordre du jour de celles-ci en leur assignant un cadre défini. Plus original, il demande à chaque fin de réunion d'attribuer une note à celle-ci, de manière à faire mieux la prochaine fois. Rétribution de son accompagnement de 6 mois : 6.000 euros. Mais l'investissement est vite rentabilisé par l'entreprise, qui estime avoir gagné "50% d'efficacité en plus".