Vie de bureau : les règles vont changer

Avec la reprise des activités lundi, la modernisation des bureaux ces dernières années ne va pas faciliter les choses pour les salariés et les entreprises. Les open space et le partage des positions de travail vont obliger les employeurs à plus de vigilance. L'objectif est de donner de l'espace tout en maintenant des lieux de rencontre et de convivialité. Alors, à quoi pourra ressembler le bureau de demain ?



