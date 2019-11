Vrai-Faux : travaille-t-on moins qu'avant ?

Depuis les années 70, le temps de travail annuel moyen des Français a baissé de 350 heures par an, soit presque une heure de moins par jour. Ce temps n'a baissé que de 75 heures par an pour les cadres, c'est trois fois moins que pour tous les autres salariés. Cette étude a également révélé que nous étions plus flexibles qu'auparavant. Les temps partiels ont été multipliés par trois en quarante ans.



