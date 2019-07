Vie pro VS vie perso : comment devenir un "fainéant ambitieux" en reprenant le contrôle de votre temps !

Souvent, nous ne laissons déborder car nous ne savons pas dire non. Ne pas oser dire non vient à la fois de la volonté de vouloir contenter tout le monde tout le temps et parce que "nous pensons avoir un intérêt à dire oui", comme le crainte de représailles ou de ne plus être apprécié. Mais ce "faux" oui, où l’on dit "non à ses besoins alors que l’on dit oui à ceux des autres, cela ne marche pas", analyse Florent Bouër.





Comment dire non ? "La première des choses est qu’un 'vrai non' s’explique mais ne se justifie pas", rappelle l’auteur. "L’explication permet d’être compris, mais pas forcément qu’on adhère à vos raisons". Prenez aussi l’habitude de ne pas vous engager tout de suite avant de prendre une décision. Prenez cinq minutes pour réfléchir pour prendre conscience de vos besoins et du rapport de force qui est en jeu. L’auteur conseille même de s’entraîner à "donner des non", d’abord à des personnes qui nous sont indifférentes, puis à l’entourage et aux personnes importantes puis à "récolter des non" : "Il faut apprendre à gérer émotionnellement le rejet, le refus, et comprendre que lorsqu’on vous dit non, ce n’est pas vous que l’on rejette mais votre demande." Et plus votre oui sera rare, plus il aura de valeur.





> "Le manuel du fainéant ambitieux. Deux fois plus de résultats, en deux fois moins d'efforts", aux éditions Marabout, de Florent Bouër.