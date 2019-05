Vie professionnelle : "La crise de la trentaine est de plus en plus fréquente", comment la résoudre ?

Les études le montrent et l’on comprend bien les causes : à la trentaine, surgit la première crise de vie. Rien d’étonnant à cela : dans le boulot, le temps de la découverte est désormais passé. Les petits plaisirs tels que la reconnaissance d’un supérieur pour une belle mission, ce premier pot avec les collègues, la première réunion que vous avez animée, sont devenus des habitudes. Et vous demandez plus, à juste titre : avec l’expérience, l’exigence s’est accrue. "C’est aussi le moment où l’on n’est plus un ado, où l'on commence à entrer dans une autre phase de la vie", estime Myriam Diougoan Blanch, coach et consultante, membre du réseau Cap Cohérence, spécialiste de la reconversion professionnelle. "On a envie de construire une relation plus durable, de penser aux enfants, une maturité s’installe. Et donc les attentes changent, évoluent. On commence à se poser certaines questions de sens."





Une insatisfaction au travail d’ailleurs résumée par une étude du cabinet de recrutement Robert-Half, publiée par Bloomberg, dont le titre "Les gens commencent à détester leur job à 35 ans" laisse augurer une analyse loufoque, mais qui, au fond, dit exactement la même chose : à la trentaine, le salarié, plus expérimenté, a plus d’attentes que le stagiaire tout frais émoulu. Il a aussi moins d’espoirs, commence à être usé, se sent mal reconnu, et se rend compte qu’il est difficile de trouver un équilibre entre travail et vie perso. "Il arrive un moment où, soit vous n'avez pas réussi à réussir, soit le travail vous a épuisé, soit l'expérience vécue vous dit que la famille est plus importante", analyse dans l'article Cary Cooper, chercheur à la Manchester Business School. "Et vous vous demandez : 'pourquoi je fais cela? '"