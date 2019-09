Violences conjugales : #Aidetacollegue, la campagne qui nous rappelle d'être attentif à l'autre

INITIATIVE – La campagne #aidetacollegue, lancée cette semaine au Salon CE qui se tient à Paris, veut inciter à remettre du lien social dans les relations entre collègues. Collègues qui sont aussi les premiers témoins de difficultés dans la vie personnelle, notamment de violences conjugales.

Ce hashtag, ce mot d’ordre, peut être affiché en entreprises, sur l’écran de son ordinateur. "Le but est juste de l’afficher en disant 'si tu as besoin de parler, je suis là, je t’écoute'." Une phrase qui sonne comme un rappel à la vigilance, à l’attention aux autres qui a peut-être été un peu oublié. "Une amie à qui j’ai parlé du mouvement m’a dit : 'L’empathie et la solidarité dans l’entreprise ont disparu, mais si avec ton hashtag tu rallumes la petite Led du civisme, tu as gagné'. C’est exactement cela. Le civisme, ce n’est pas de dire 'je vais m’occuper de ce qui ne me regarde pas, car c’est ta vie privée, mais si tu es en détresse et que tu as besoin d’aide, je suis là'."

Sur les réseaux sociaux, quelques critiques émergent, reprochant à cette campagne de transformer les salariés en lanceur d’alerte, sans aides ni garanties : "On supprime le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), on fragilise les syndicats et la médecine du travail et on demande aux salariés de devenir des "lanceurs d'alerte" sur les violences conjugales", écrit une internaute sur Twitter. Jacques Lambert ne nie pas que les aides doivent venir des pouvoirs publics, mais voit plutôt le mouvement comme "une issue de plus aux victimes" : "Nous avons lancé cette opération sur le constat que le collègue de travail était le premier témoin. Et malheureusement, il y avait déjà des femmes battues lorsqu’il y avait des CHSCT."