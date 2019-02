Vos collègues sont-ils (vraiment) tous idiots ? Quatre couleurs pour mieux vous connaître et mieux communiquer avec eux

Si ces couleurs ne révèlent absolument rien sur les compétences, certains environnements professionnels semblent néanmoins plus propices à certains profils que d’autres. Ainsi, par exemple, le domaine de la vente a tendance à concentrer beaucoup de personnalités jaunes "car ce sont des personnes extraverties, faciles à vivre, qui s'adressent à tout le monde et qui parlent facilement", précise Thomas Erikson. "Ce qui ne veut pas forcément dire que ce sont de bons vendeurs !" Dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, "on aurait plutôt une représentation importante des verts parce que ce sont les personnes qui s'occupent des autres", note Thomas Erikson.





Autre tendance, "plus on monte dans la hiérarchie, plus on voit de rouges. Cela ne veut pas forcément dire que le rouge a les bons traits pour être un leader. Mais en tout cas,ce sont eux que l'on trouve tout en haut, parce que c’est un poste solitaire et difficile. Et les rouges savent se redresser lorsqu'ils prennent quelques coups." On trouve enfin beaucoup de bleus chez les ingénieurs, les juristes fiscaux, les professionnels de l'économie, les comptables.





Cela ne veut nullement dire que certains secteurs sont fermés à certaines couleurs, mais plutôt que certains traits de personnalité peuvent aider dans certains types de profession. "Certains environnements professionnels vont peut-être vous permettre d'être davantage vous-même", glisse Thomas Erikson, qui donne un conseil : "Essayer de trouver un travail qui vous corresponde et qui n'aille pas à l'encontre de vous-même."





> "Tous des idiots ?, mieux cerner ses proches et ses collègues", par Thomas Erikson, aux éditions First, 16, 95 euros.