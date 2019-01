Votre bureau est mal rangé ? Vous pourriez être perçu comme négligent, désagréable et... névrosé

Les participants devaient essayer de deviner la personnalité du propriétaire en se basant sur l'apparence du bureau. Et les résultats sont sans appel : à chaque fois, la personne occupant le bureau en désordre était perçue comme moins consciencieuse, moins sympathique, plus négligente, moins agréable et plus névrosée, voire grincheuse et indifférente. "Quand il y a moins de propreté, d'ordre, d'organisation et plus de fouillis sur le bureau, les personnes vont avoir tendance à attribuer des qualités moindres, que ce soit un travailleur via son bureau, un demandeur d'emploi à travers son appartement, un étudiant avec sa chambre à coucher, ou même un chercheur dans une université avec son laboratoire", déclare l’auteur principal Terrence Horgan, professeur de psychologie à l’UM-Flint.





L’étude montre encore l’importance de cette première impression. Car ces supposés traits de caractère négatifs que l’observateur a détectés, que ce soit conscient ou non, vont influencer les futurs rapports, personnels ou professionnels, qu'il va entretenir avec la "cible" : son attitude, son comportement seront différents avec cette personne supposée être peu soigneuse, ou désagréable, autant de qualités potentiellement indésirables chez un employé. A noter cependant : cette étude ne parle que de la première impression et ne fonctionne donc que lorsque l’on voit son bureau avant de rencontrer la personne.