Vous êtes 7 sur 10 à l'avoir déjà fait : mais pourquoi venez-vous travailler quand vous êtes malades ?

L’adage "le travail, c’est la santé" est devenu célèbre. Mais son contraire pourrait l’être tout aussi bien. Et quand le travail nuit à leur santé, comment réagissent les salariés ? Quelles sont leurs priorités, ainsi que celles de leurs dirigeants ?





Alors que le sujet de la santé dans le monde de l’entreprise va être un chantier majeur des réformes gouvernementales en 2019 pour limiter l’absentéisme au travail et les coûts qu’il engendre, le moteur de recherche d’emploi Indeed a étudié la perception des salariés et dirigeants sur le sujet.