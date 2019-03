Voyages, réductions... mais pas seulement : quand les CE sont aussi invités à aborder la "qualité de vie au travail"

D'autres demandes émergent de plus en plus fréquemment : "La gestion du stress, les questions de management ou encore l’équilibre des temps de vie. Cela touche au télétravail, à la parentalité, la déconnexion." La déconnexion est d’ailleurs, à elle seule, un sujet. "Notamment tout ce qui est autour de la surcharge mentale, liée à la charge de travail, mais aussi à la charge numérique, à la concentration", énumère Benjamin Combes. Et ce, d'autant plus dans un contexte où les espaces de travail et les modes de travail changent. "Nous sommes souvent appelés par des entreprises qui passent à des open-space et veulent aider leurs collaborateurs. Nous faisons intervenir des sophrologues, travaillons sur la respiration et des exercices de concentration… "





Mickaël Culus, d'Osteoform, note un autre point : la communication. "C’est la base de tout. Mais les responsables ne savent plus communiquer avec leurs équipes, ni les collègues entre eux." Signe des temps, il propose ainsi des interventions sur "l’éveil à soi" : "On ne s’écoute plus, on est sur son téléphone, on est sur-informé. Le cerveau n’est pas fait pour gérer autant d’infos, on passe à côté de l’essentiel : à un moment, quand est-ce qu’on s’écoute, soi ?", dit-il. Conséquence, ou cause, la question du sens au travail traverse aussi les entreprises, à travers cette question de la QVT, dans un constat partagé par tous. "Je vois beaucoup de reconversions totales", relève Mickaël Culus. "Des cadres de grands groupes bancaires, dans des situations enviables, qui se retrouvent à se poser le vrai sens de la vie : 'qu’est-ce que je fais ici' ?"