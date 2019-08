"Vu votre... carrure, êtes-vous sûre de pouvoir tenir le rythme ?" : vous nous avez raconté la grossophobie au travail

C'est aussi de multiples humiliations, sous forme de petites phrases vexatoires, de conseils déplacés ou de regards insistants. "Au boulot, lors d’un déplacement, mon chef nous dit, à moi et à un collègue : 'Hé vous deux, pas la peine vous ne passez pas la porte !'", raconte Cyril, qui conclut : "On vit avec…" Quand ce ne sont pas des stéréotypes accolés aux personnes corpulentes, "on nous prend pour des personnes fragiles", abonde Elena. "On croit que l’on mange mal. Qu’il nous faut plus d’espace... J’y ai été confrontée, et je le suis toujours, de la part de la hiérarchie comme de la part des patients. Au point que c’est compliqué de prendre une pause et de déjeuner, de peur d’avoir des regards insistants sur notre plat, qui veulent dire : ce n'est pas un peu trop gras pour toi ? Niveau quantité, ce n’est pas mieux de réduire ? J’ai une pomme pour le dessert si tu veux."





Stéréotypes violents, d'autant plus qu'infondés. "Nous ne sommes pas forcément gros parce que l’on mange mal ou que l’on ne fait pas de sport", poursuit Elena. Catherine, l’assistante de direction, raconte ainsi : "Le point de départ de cette malheureuse histoire : une prise de poids de 20 kilos due à un traitement médicamenteux suite à l’ablation d’une tumeur au cerveau. Aujourd’hui tout va bien mais les kilos sont toujours là, hélas". Elena détaille : "On peut être gros parce qu’on a un métabolisme plus lent, des problèmes hormonaux, parce nos os sont plus denses, parce que l’on a un traitement qui nous fait prendre du poids, parce que nous avons eu une grossesse... Les raisons sont multiples mais les critiques, les insultes, les regards, les jugements, eux, sont toujours les mêmes."