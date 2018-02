150 invités, Champs-Elysées ... A quoi va ressembler la soirée d'anniversaire de Neymar ?

Sa titularisation lors de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Lille Olympique Sporting Club samedi à 17h au stade Pierre-Mauroy est incertaine malgré sa présence dans le groupe parisien. En revanche, Neymar Jr devrait bien être "opérationnel" pour sa fête d’anniversaire prévue dimanche soir l'occasion de ses 26 ans. Et pour cette soirée exceptionnelle, la superstar brésilienne du PSG a prévu de faire les choses en grand.





D’après le média brésilien UOL Esporte, l’événement aura lieu dans une boîte de nuit parisienne privatisée pour l'occasion et située à proximité des Champs-Elysées, dans le VIIIe arrondissement de Paris . Toujours selon le journal auriverde, un "dress code" est également prévu pour les invités, qui devront ainsi arborer un smoking pour les hommes et une robe longue pour les femmes. Neymar aurait envoyé ses invitations sur WhatsApp depuis le mois de décembre dernier et devrait payer le voyage et le logement à plus de 50 de ses invités, parmi eux des amis et des collègues de sa famille.