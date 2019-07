30 ans de la "Lambada" : que sont devenus Chico et Roberta, les enfants stars du clip ?

C'était il y a 30 ans. déjà.. La "Lambada", ce tube de 1989 joué par le groupe brésilien Kaoma et chanté par Loalwa Braz, a fait danser, depuis, des millions de personnes dans le monde. Dans le clip, un couple de petits danseurs a entraîné dans ses pas la planète entière. Chico et Roberta (de leurs vrais noms Washington Oliveira et Roberta de Brito) se déhanchaient, collés-serrés, sur cette musique au rythme sensuel et endiablé. A l'époque, les deux enfants étaient âgés d'une dizaine d'années.