40 ans après avoir tué John Lennon, Mark David Chapman reste derrière les barreaux

"A l’époque je pensais qu’il avait plein d’argent et qu’il vivait dans un bel appartement alors que sa musique incarnait un mode de vie plus prudent et généreux", a expliqué aux autorités Mark David Chapman, aujourd'hui âgé de 65 ans. "Ça me mettait en colère et ça me rendait jaloux lorsque je comparais sa façon de vivre à la mienne."

Quelques heures avant d’assassiner John Lennon, Mark David Chapman lui avait fait dédicacer l’un de ses disques. Lors de son procès, il refusera de plaider la folie, comme lui suggéraient ses avocats. Il expliquera à l'époque avoir acheté l’arme du crime trois mois auparavant. Mais aussi qu’il avait dressé une liste de trois autres victimes célèbres potentielles, au cas où il ne serait pas parvenu à tuer le chanteur britannique.