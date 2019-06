5 choses que vous ignorez (peut-être) sur Chris Hemsworth, héros de "Men In Black: International"

► Il partage la vie d'Elsa Pataky

En juillet 2010, Chris Hemsworth fait la connaissance de la comédienne espagnole Elsa Pataky. Entre l'ex-petite amie de Michael Youn et d'Adrian Brody et le comédien australien, c'est alors le coup de foudre. Cinq mois à peine après leur rencontre le couple décide de se marier. Ensemble, ils ont trois enfants : une fille, prénommée India Rose Hemsworth, ainsi que des jumeaux, Tristan et Sasha.