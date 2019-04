Non, Céline Dion n'a pas "pété les plombs" : "J'ai commencé à vivre"

Sans filtre lors de ses rencontres avec la presse et de plus en plus délurée à chacun de ses passages à la Fashion Week parisienne, Céline Dion est devenue un sacré personnage. De quoi laisser penser qu'elle a "pété les plombs", comme lui demande Christophe Beaugrand ? La diva lève les yeux au ciel et peste. "Non, Céline Dion a commencé à vivre. Et c'est toute la différence", réplique-t-elle.





"On ne peut jamais plaire à tout le monde. D'autres vont dire que c'est exagéré ou 'elle n'a pas mis de soutien-gorge'. L'important, c'est de s'assumer et de se sentir bien", poursuit-elle. Puis elle s'interroge : "Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est le fait que je sais que mon mari ne souffre plus ? Est-ce que c'est parce que j'ai trois enfants extraordinaires ? Est- ce que c'est parce qu'un nouveau chapitre se propose à moi ?"