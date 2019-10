À 14 ans, Zahara, la fille d'Angelina Jolie et Brad Pitt, lance sa propre collection de bijoux

CARRIÈRE PROMETTEUSE - Zahara, la plus âgée des filles des ex-Brangelina, a arboré quelques-unes des pièces créées avec le joaillier Robert Procop lors de l'avant-première du film de sa mère "Maléfique : le pouvoir du mal" à Los Angeles. Des produits qui seront en vente dès le mois prochain ndans des magasins soigneusement sélectionnés aux Etats-Unis et en Australie.

À l'âge où certains terminent le collège, elle a déjà commencé à remplir son CV. Zahara Jolie-Pitt, 14 ans, a collaboré avec le joaillier Robert Procop sur sa propre ligne de bijoux de luxe. Sobrement appelée "The Zahara Collection", elle sera disponible dans quelques magasins triés sur le volet de l'enseigne Saks Fifth Avenue - l'équivalent des Galeries Lafayette - aux Etats-Unis ainsi qu'en Australie dès le mois de novembre.

L'adolescente a mis au point des boucles d'oreilles, des bracelets ou encore des bagues réalisés avec des pierres précieuses, comme des émeraudes, des quartz et des saphirs roses, rapporte People. La sœur de Maddox (17 ans), Pax (15 ans), Shiloh (13 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox, 11 ans) portait certaines de ses créations lors de l'avant-première du film d'Angelina Jolie, "Maléfique : le pouvoir du mal", à Los Angeles le 30 septembre.