À 19 ans, Bilal Hassani sort son autobiographie

LIVRES - Le candidat de la France à l'Eurovision sort cette semaine un livre retraçant son parcours. Il y évoque son amour pour la musique mais aussi les critiques qui lui sont adressées.

"Depuis que je suis tout petit, parce que je n’ai pas l’apparence de mon sexe, on me dit que je ne suis pas normal, on me demande qui je suis, une fille ou un garçon. Pourquoi toujours cette alternative ? Moi, tout ce que je veux, c’est chanter. Chanter pour sortir de moi, chanter pour rassembler. Braver les peurs, la haine et le doute, accepter d’être singulier, d’être unique, d’être moi", explique le chanteur.

Arrivé en 16e position au classement de l’Eurovision, Bilal Hassani a par la suite été sacré personnalité LGBTI de l’année aux OUT d’or. Une réédition de son album "Kingdom" est également prévue pour le mois d'octobre alors que l'artiste sera en tournée jusqu'à la fin de l'année. Son concert à l'Olympia le 21 octobre affiche d'ailleurs complet.