"À jamais dans mon cœur" : l'hommage du casting de "Beverly Hills" à Luke Perry pour son anniversaire

SOUVENIRS - Il aurait fêté ses 54 ans ce dimanche 11 octobre. Jennie Garth, Ian Ziering ou encore Shannen Doherty ont eu une pensée pour leur camarade emporté par un AVC en mars 2019, exhumant de leurs archives personnelles des photos d'un temps plus heureux.

Certaines dates restent gravées quoi qu'il arrive. Ce dimanche 11 octobre, Luke Perry aurait dû souffler ses 54 bougies. Ses amis rencontrés sur le plateau de tournage de Beverly Hills ont décidé de le célébrer à leur manière, en partageant sur les réseaux sociaux des photos du comédien décédé en mars 2019 après un AVC. Jennie Garth a opté pour un selfie aux côtés de celui dont elle a été folle amoureuse à l'écran dans les années 1990. "À jamais dans mon coeur", a écrit l'interprète de Kelly Taylor à propos de l'inoubliable Dylan McKay de la série culte.

Noir et blanc aussi pour Ian Ziering qui a lui replongé dans ses archives plus anciennes. Celui qui incarnait Steve Sanders pose avec Luke Perry, Jason Priestley et Brian Austin Green. "Tous frères d'une mère différente. Joyeux anniversaire LP, repose en paix", a-t-il inscrit en légende. "Joyeux anniversaire mon frère", ajoute Brian Austin Green sur son propre compte Instagram, assorti d'un cliché pris sur la plage aux prémices de Beverly Hills. Le nom de la série s'affiche sur leurs t-shirts, leurs visages poupons sont tout sourire.

C'est la dernière que tu m'as envoyée par sms. C'est l'écran de veille de mon téléphone - Brian Austin Green

Mais c'est une photo encore plus personnelle que Brian Austin Green a choisi de partager ensuite. Luke Perry est toujours sur une plage, quelques années plus tard. Casquette sur la tête et lunettes de soleil sur le visage, il enlace son chien. "C'est la dernière que tu m'as envoyée par sms. C'est l'écran de veille de mon téléphone. La journée a été vraiment difficile mais tu as touché de manière positive tous ceux que tu as rencontré. Je t'aime et tu me manques mon frère", confesse-t-il.

Tori Spelling a elle aussi profité de ce "dimanche à rien faire en famille" pour se montrer "reconnaissante" envers ses proches. "Ce ne serait pas bien de ne pas signaler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre frère Luke. Je pense à lui et il me manque. Mais ça, c'est tous les jours. Je suis si reconnaissante qu'il ait pu rencontrer et cajoler mon petit Beau alors qu'il n'était qu'un bébé", raconte-t-elle en posant à côté du plus jeune de ses cinq enfants, né en mars 2017.

Shannen Doherty n'a pas eu besoin de mille mots. Le simple prénom de son ami, marqué sur une photo de lui qu'elle a postée dans sa story Instagram.

Shannen Doherty a rendu un hommage aussi vibrant que sobre à Luke Perry, alors que l'acteur aurait dû fêter ses 54 ans dimanche 11 octobre. − Shannen Doherty /Instagram

La même sobriété avait été employée dans le premier épisode de BH90210, hilarante suite pleine d'autodérision diffusée l'été dernier. Le premier épisode se refermait sur des images de la série d'origine. Une scène dans laquelle Jason Priestley donne la réplique à Luke Perry. Quelques mots s'affichaient alors à l'écran : "À notre ami Luke Perry, 1966-2019".

Delphine DE FREITAS