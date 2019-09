À la rencontre de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, vient de sortir son premier album. En une semaine, près de 30 000 exemplaires ont été vendus. Cet admirateur inconditionnel du rockeur remplit les salles et comble sans doute un vide dans les cœurs des fans. Nous l'avons rencontré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.