À peine sorti de garde à vue, Pete Doherty de nouveau arrêté à Paris après une bagarre

Selon Le Point , le membre des Libertines, âgé de 40 ans, a été placé en garde à vue dimanche pour "violences par personne en état d'ivresse", a précisé le parquet de Paris. Selon son avocat, le chanteur a été interpellé "après une bagarre avec un autre homme alcoolisé qui a porté plainte pour violences sans ITT (interruption temporaire de travail, ndlr)". "Après sa garde à vue, il était rentré chez lui puis est ressorti boire un verre, mais il ne tient pas l'alcool à cause du traitement de désintoxication qu'il prend depuis un mois", a déclaré à nos confrères de l'AFP Me Arash Derambarsh.

Pete Doherty avait été libéré samedi après-midi au surlendemain de son arrestation peu après avoir acheté de la cocaïne dans le quartier de Pigalle. Pour ces faits, le parquet a requis contre lui une amende de 5.000 euros sous peine d'emprisonnement, dans le cadre d'une ordonnance pénale qui doit encore être homologuée par un juge du tribunal de Paris.

Le chanteur, qui est au début d'une longue tournée en Europe et principalement en Grande-Bretagne, "s'est engagé à être suivi à temps plein par un addictologue et un médecin afin de ne pas retomber dans la tentation", avait indiqué son avocat. "Ce n'est pas un délinquant, il suit une cure de désintoxication en France et en Angleterre et veut se concentrer sur la suite de sa carrière artistique", avait-il ajouté. Pete Doherty, également connu comme l'ancien petit ami du mannequin Kate Moss, a fait à plusieurs reprises les gros titres de la presse pour ses excès liés à sa consommation de drogue. En juillet 2012, il avait ainsi été mis à la porte d'un centre de désintoxication de luxe en Thaïlande pour avoir manqué de volonté dans son combat contre son addiction à l'héroïne.