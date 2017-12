A quoi va ressembler le premier Noël royal de Meghan Markle ?

Quoi de plus traditionnel pour les Britanniques que de se réunir autour d'une tasse de thé ? La veille de Noël, les invités prennent traditionnellement le thé - Earl Grey - accompagné de "jam penny", des petits sandwiches au beurre et à la confiture de la taille d'une vieille pièce, et de scones. Meghan Markle, actrice de formation, devrait se fondre à merveille dans les animations préférées de la reine : les mimes et les imitations. Jeux de société et cartes sont également de sortie. Les enfants de la famille sont invités à apporter la dernière touche à la décoration du sapin de Noël. Une fois que les tasses sont vides, place à l'échange de cadeaux. Pas de chichi dans les présents, bien au contraire. Plus il est simple et ridicule et plus il sera apprécié. Il y a quelques années, Harry a offert à sa grand-mère une charlotte de douche siglée "la vie est dure, hein ?" - "ain't life a bitch" en VO. Nul doute qu'il saura être de bon conseil pour sa douce.