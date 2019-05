Le royal Baby de Meghan et Harry déjà né ? Un bookmaker en est persuadé

Baby or not baby ? La naissance de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry, prévue pour "fin avril, début mai", est le fruit de toutes les spéculations et l'attente devient réellement insupportable pour certains. Mais depuis plusieurs heures, les réseaux sociaux sont en ébullition : de nombreux internautes sont persuadés que la duchesse de Sussex a déjà accouché.





Ce jeudi, c'est un bookmaker britannique qui a relancé les rumeurs. Paddy Power, suivi par plus de 600.000 personnes sur Twitter, a stoppé ses paris sur le royal baby jeudi soir, "après une augmentation considérable des paris". Selon lui pas de doute : cela "indique que quelqu'un sait quelque chose". Il se dit donc "convaincu que la naissance royale a déjà eu lieu".





Mais ce n’est pas l’avis de tous les bookmakers. Notamment de William Hill, qui avait proposé deux options aux joueurs : "un bébé né en avril" ou "un bébé né en mai". Il a également clôturé les votes, mais simplement... parce que le mois de mai est déjà entamé. Selon lui, le couple royal n’a pas encore eu le bébé : il juge qu’il serait "difficile de garder si secrète" une naissance qui implique "énormément de personnes".