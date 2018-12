Accusations d'agression sexuelle : la victime présumée de Kevin Spacey a fourni une vidéo des faits à la police

Il encourt jusqu'a cinq ans de prison. Kevin Spacey devrait être formellement inculpé le 7 janvier par le tribunal de l'île de Nantucket, près de Boston, dans l'affaire d'agression sexuelle présumée sur un jeune homme à l'origine de sa chute. Au coeur du dossier ? Une vidéo qui pourrait peser lourd dans la balance judiciaire. Car la victime présumée aurait filmé une partie des faits, qui se seraient déroulés à l'été 2016, rapporte l'AFP qui a pu consulter sa plainte. William Little, âgé alors de 18 ans, raconte être resté au bar-restaurant "Club Car", où il travaillait pour la saison, afin de rencontrer l'acteur de "House of Cards", dont il était fan.





Selon ses dires, le jeune homme a indiqué à l'acteur qu'il avait 23 ans, alors que l'âge légal pour consommer de l'alcool est de 21 ans dans l'Etat du Massachusetts. Tous les deux auraient alors commencé à boire. "Au moins quatre ou cinq bières avant qu'ils ne passent au whisky", peut-on lire dans le rapport de police publié par le site MassLive. La discussion serait ensuite devenue plus personnelle et Kevin Spacey aurait invité William Little à rejoindre la maison où il logeait. Le jeune homme aurait refusé mais serait resté malgré les remarques à caractère sexuelle de l'acteur car "il voulait une photo avec Spacey, quelque chose pour Instagram".