Accusations de plagiat : cette fois c’est la guerre entre Gad Elmaleh et CopyComic !

L'internaute affirme par ailleurs que l’humoriste exige de la direction de Twitter qu’elle révèle son identité. "Mon anonymat est celui de ceux qui préfèrent mettre en avant le sujet et non les personnes", explique-t-il pour sa défense. "Je n’ai à rougir de rien. Aucune honte ici. Aucune malveillance non plus."





CopyComic craignant que ses vidéos soient bientôt supprimées de Youtube, il invite les internautes à les télécharger et à les conserver. Publié le 28 janvier, le premier montage accusant Gad Elmaleh de plagiat cumule à ce jour plus d’1.2 million de vues...