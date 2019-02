Accusations de plagiat : les tweets de CopyComic supprimés à la demande de Gad Elmaleh sont à nouveau en ligne

De retour sur Twitter, les deux vidéos en question n'ont jamais quitté YouTube où elles cumulent 1,3 million et 712.000 vues depuis leur publication le 28 janvier et le 5 février. Gad Elmaleh fera-t-il revivre le Blond pour réagir au rétropédalage du réseau social ? Sortira-t-il de sa réserve pour répondre aux accusations dont il fait l'objet ? Une salle de Montréal l'a déjà déclaré persona non grata. On l'imagine mal rester silencieux alors qu'il sera dans deux mois sur les planches à Paris pour la pièce "L'Invitation". Et donc à nouveau sur le devant de la scène.