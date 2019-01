Accusations de viol : Chris Brown met en vente des T-shirts où il insulte sa victime présumée

Elle est déterminée. La jeune femme de 24 ans qui affirme avoir été violée par Chris Brown, son garde du corps et un des amis du chanteur à Paris dans la nuit du 15 au 16 janvier, demande à être confrontée aux trois hommes, a indiqué son avocat Me Jean-Michel Descoubes à l'AFP. Ce face-à-face n'a pas pu se tenir lors des gardes à vue, précise le représentant de celle que les médias surnomment "Karima".





La victime présumée du chanteur a également déposé plainte après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo d'elle prise par les policiers le jour de son dépôt de plainte. Selon Me Descoubes, le cliché avait pour but d'être présenté aux personnes placées en garde à vue ou entendues en tant que témoins et ne devait en aucun cas être rendu public. "Nous avons des raisons de penser que quelqu'un a pris en photo la photo de ma cliente au cours d'une garde à vue ou d'une audition et elle circule sur les réseaux sociaux", a-t-il déploré. La jeune femme a de son côté expliqué à plusieurs médias être victime de menaces et de pressions depuis sa plainte. Pour autant, elle entend mener son combat jusqu'au bout : "Si j’ai porté plainte, ce n’est pas pour l’argent. Ce que je veux, c’est la justice. Et que l’horreur de ce que j’ai subi n’arrive à aucune autre fille. Ces gens ont le pouvoir, ils se comportent comme s’ils pouvaient faire tout ce qu’ils veulent à des jeunes filles (...) Je sais qu’au final, la justice reconnaîtra que ce que j’ai dit est vrai", expliquait-elle il y a quelques jours.