Accusé d’agression sexuelle sur les réseaux sociaux, le rappeur Roméo Elvis présente publiquement ses excuses

"Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne", poursuit le frère de le chanteuse Angèle, qui ne précise pas pour autant la nature exacte des faits reprochés.

Peu de temps après les "excuses" de son frère, la chanteuse Angele a partagé un message dans une story instagram, indiquant condamner "les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose, encore, toujours et partout. C'est tout ce que je souhaite".