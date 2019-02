Accusé d'avoir inventé son agression, Jussie Smollett zappé des derniers épisodes de sa série Empire

Rien ne va plus pour Jussie Smollett. Et désormais aussi pour Jamal Lyon, son personnage dans "Empire". Ce vendredi la Fox, qui diffuse la série, a annoncé qu'il serait coupé deux derniers épisodes de la saison 5 actuellement en cours de tournage. Si elle dit "se soucier profondément" de celui qui "a été un membre important de la famille 'Empire" depuis cinq ans", la chaîne américaine a expliqué dans un communiqué vouloir "éviter toute perturbation supplémentaire".





Dans un communiqué publié jeudi sur Twitter, le porte-parole de la police de Chicago avait annoncé que le comédien américain âgé de 36 ans avait été interpellé et qu'il était interrogé par les enquêteurs dans l'affaire de la fausse agression raciste et homosexuelle qu'il aurait monté de toutes pièces. Dans la foulée, le chef de la police Eddie Johnson avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu des mots très durs envers l'acteur, lui reprochant d'avoir "exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière". Selon lui, la star de la série "Empire" a inventé l'agression pour bénéficier d'"un coup de pub", "parce qu'il était mécontent de son salaire".





Mercredi, après avoir examiné les preuves présentées par la police, le bureau du procureur du comté de Cook avait décidé d’inculper l'acteur" des charges criminelles de "comportement déplacé" et de "dépôt de fausse plainte". Il risque de 1 à 3 ans de prison et 25.000 dollars d’amende.