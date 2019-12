Accusé de "complicité de tentative de meurtre", le réalisateur Ladj Ly va porter plainte contre "Causeur" et "Valeurs Actuelles"

S’appuyant sur des articles du Parisien et de l’AFP, la journaliste Anne-Sophie Nogaret explique que Ladj Ly a comparu le 2 mars 2011 devant le tribunal de Bobigny pour complicité d’enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. "Reconnu coupable, il est condamné à trois ans de prison de ferme", écrit-elle.

Cet article de "Causeur" exhumant cette affaire a fait très rapidement le tour des réseaux sociaux mercredi. Pour le défendre, certains internautes affirment alors qu'il ne peut pas s'agir du réalisateur des "Misérables", puisque l'orthographe du prénom est différente : Ladi Ly, et non Ladj Ly. D’autres assurent qu’il ne pouvait pas être en prison aux dates avancées par Causeur puisqu’il était en train de tourner un documentaire au Mali.

Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2009, Amad Ly embarque son frère Mamoudou et leur ami Ladi Ly dans une virée punitive, peut-on lire dans les articles du "Parisien" et de l’AFP à l’époque. Enfermée dans une voiture, la victime réussit à s’enfuir et sera retrouvée le lendemain, dans un bois. Blessée au visage, elle se verra prescrite une ITT de 10 jours.

Pourtant, contacté mercredi par LCI, l’entourage du cinéaste va confirmer que Ladj Ly et Ladi Ly sont bien une seule et même personne. Mais dément qu’il ait été condamné pour "complicité de tentative de meurtre", tout comme l’implication de la religion musulmane dans les faits qui lui sont reprochés. Si son entourage nous assure que le réalisateur n'a jamais caché cette condamnation, pour autant, force est de constater qu'il n'en a jamais parlé lors de la promotion de son film.

Dans un communiqué qui nous a été transmis dans la nuit de mercredi à jeudi, le cinéaste fait savoir qu’il a chargé ses avocats, Me Hervé Temime et Julia Minkowski, de porter plainte en diffamation et diffamation raciale contre "Causeur" et" Valeurs Actuelles".

"Ladj Ly a été condamné par la justice en 2012 et a purgé sa peine", peut-on lire. "Aucune violence ne lui était reprochée personnellement dans cette affaire, et a fortiori pas de complicité de tentative de meurtre, ni évidemment d’avoir voulu “faire appliquer la charia”.

"Il s’interroge sur la publication de ces articles au lendemain de l’annonce de la pré-nomination aux Oscars de son film "Les Misérables", dans lequel il livre son regard sur la vie des banlieues, et qui bénéficie d’un succès public et critique en France", peut-on lire par ailleurs.