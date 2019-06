Accusé de viol sur mineur, Bryan Singer propose 150.000 dollars pour s’éviter un procès

Dans un communiqué, les avocats du cinéaste précisent que sur le fond, le cinéaste clame plus que jamais son innocence. "Monsieur Singer a toujours nié connaître cet individu, et donc avoir eu la moindre interaction avec lui il y a 15 ans", assurent-ils. La fin d’un sulfureux feuilleton ? Possible. Reste que l’affaire semble avoir durablement terni l’image de l’un des champions du box-office américain depuis le succès du thriller "Usual Suspect", en 1995.





En janvier dernier, une enquête du magazine The Atlantic était venue semer le trouble au sujet d’un personnage au cœur de multiples rumeurs, dans le sillage de l’affaire Weinstein. Parmi les nombreux témoins interrogés, l’un d’entre eux y décrivait le cinéaste comme "un prédateur sexuel qui assommait les gens d’alcool et de drogues afin d’avoir des relations sexuelles". Tous évoquaient la complaisance des gens du métier à son égard.