Accusé de violences sur ses petits-fils, le père de Britney Spears n'a plus le droit de les approcher

AFFAIRES DE FAMILLE - Kevin Federline, l'ex-mari et père des deux adolescents de Britney Spears, a obtenu l'ouverture d'une enquête contre Jamie Spears après une altercation survenue en août entre le grand-père et Sean Preston, 13 ans. Une injonction d'éloignement a également été décidée par la justice, interdisant au père de la chanteuse d'approcher ses petits-enfants.

Elle s'affichait encore avec ses enfants début août sur Instagram, tout sourire après une journée passée à Disneyland. Mais trois semaines plus tard, Britney Spears a dû faire face à de nouvelles turbulences familiales. Les médias américains rapportent cette semaine que rien ne va plus entre ses fils et leur grand-père Jamie, qui gère les finances et la carrière de la chanteuse depuis sa mise sous tutelle en 2008.

Le site toujours très bien informé The Blast assure ainsi que Kevin Federline, l'ex-mari de la pop star, a déposé plainte après une altercation survenue au domicile de Jamie Spears le 25 août. L'homme de 67 ans se serait emporté lors d'une dispute avec Sean Preston, 13 ans, et aurait cassé la porte de la chambre où s'était enfermé l'adolescent. Il l'aurait ensuite "violemment secoué".