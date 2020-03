Adèle Haenel menacée par un ancien directeur de casting de "carrière morte" suite aux César

Dans une trentaine de versions différentes, dont la première a été postée lundi 2 mars, il s'en est violemment pris à l'actrice Adèle Haenel. Olivier Carbone lui reproche son départ remarqué de la cérémonie au moment de la victoire du cinéaste. La comédienne Florence Foresti, qui présentait les César et a elle aussi exprimé sa déception après la remise du prix, a également été visée par la diatribe.

Des insultes, des menaces et beaucoup de majuscules. Dans un message Facebook depuis supprimé, un ancien directeur de casting français, Olivier Carbone, a pris la défense de Roman Polanski, au cœur de la polémique ayant agité les César 2020. Il a dénoncé un "lynchage inacceptable" contre le réalisateur accusé de viol par douze femmes et condamné aux Etats-Unis.

Olivier Carbone promet entre autres à Adèle Haenel une "bonne omerta carrière morte bien méritée" pour s'être comportée avec d'autres personnalités "comme un tribunal de hyènes sur Polanski", assène-t-il. Il estime aussi que l'actrice est "minuscule par rapport au talent de Roman" et sous-entend qu'elle a "fait une petite crise à deux balles" car elle n'a pas eu le César de la meilleure actrice cette fois-ci. Il ajoute "Tu es qui pour avoir un melon et te la raconter comme ça face à un monstre vivant ?" Un choix de mot visiblement regretté puisque modifié un peu plus tard en "face à un maestro vivant".

Au fil des modifications du message - dont l'historique était accessible publiquement pour tout utilisateur Facebook - Olivier Carbone lâche une nuée d'insultes. "Cette conne de Foresti honteux tu es trop mauvaise au cinéma on te veut pas", écrit-il notamment à propos de la célèbre humoriste. Enfin, de la "bande de merdes" à "vous êtes tous des gros minable", il vise plus généralement les détracteurs de Polanski. D'après l'ancien directeur de casting, il y aurait "prescription" concernant le crime reconnu par la justice américaine et pour lequel Roman Polanski a fui les Etats-Unis alors qu'un juge voulait le poursuivre après avoir effectué une légère peine.