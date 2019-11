Pour Isabelle Huppert, l'industrie du cinéma devrait "mieux protéger économiquement" les actrices

Du témoignage d'Adèle Haenel à l'affaire Roman Polanski, la grande famille du cinéma français se remet en question. A l'occasion des Assises de la parité organisées par le Collectif 50/50 organisées la semaine dernière, le gouvernement français a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les violences sexuelles dans le cinéma, notamment "la mise en place référents en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel sur les tournages et pendant les promotions des films" et "la mise en place d'une "cellule d'alerte et d'écoute à destination des victimes de violence et de harcèlement sexuel et sexiste" dans le spectacle vivant".

Interrogée sur ce sujet ce samedi dans un entretien à l'AFP accordé à la faveur d'un festival en Birmanie, Isabelle Huppert a estimé que l'industrie française du cinéma, secouée par des affaires de violences sexuelles, devrait mieux "protéger économiquement" les femmes : "Ça, c'est un bon début, une bonne approche. Mais ce n'est pas que dans le cinéma, c'est dans tous les domaines. Les femmes ont toujours été discriminées."