"Adieu Thérèse" : du monde du cinéma à la classe politique, les hommages se multiplient après le décès d’Anémone

Anémone assumait sans tabou ses opinions politiques. Citoyenne engagée, elle a été la porte-parole de l'association alter-mondialiste Attac en 2002 et avait brièvement soutenu Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière, député de La France Insoumise, a déploré "cette triste nouvelle". Le ministre de la Culture Frank Riester a salué "son franc-parler et sa liberté". Aurore Berger de LaREM a rappelé à quel point Anémone était "Splendid(e)". Dans un communiqué transmis mercredi 1er mai, Emmanuel Macron a salué une femme "drôle, émouvante, farouchement libre". "A cette image de cette fleur qu'elle s'était choisie comme nom, le talent d'Anémone avait cette richesse de couleurs et cette puissance d'éclat qui a illuminé durant des décennies nos salles obscures et nos scènes de théâtre", poursuit le chef de l'Etat, qui estime qu'"elle aura traversé le cinéma français avec liberté : provocatrice, pudique, elle avait ce génie d'un comique touchant".