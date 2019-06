Adil Rami accusé d'infidélité par Pamela Anderson : "Il menait une double vie, c'est un monstre"

"Je me sens encore plus mal pour elle, pour eux. Sa famille ment même pour lui. Je me sens utilisée. Trahie et blessée. Mais j’aurais dû m'en douter. La jalousie. La torture physique et émotionnelle. Tout cela était un miroir de ses propres actions. J'ai essayé de partir 10 fois. Chaque fois, il me poursuivait pour dire qu'il mourrait sans moi. Qu'il irait en thérapie. Qu'il ne me ferait plus de mal. (…) Nous sommes tous sous le choc. Il nous a tous déçus. Ma famille. Mes fils. Mes amis".