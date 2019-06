Adil Rami accusé de mener une "double vie" par Pamela Anderson : le troublant message de son ex-femme Sidonie Biémont

Il ne manquait plus que sa version. Sidonie Biémont, l'ex-femme d'Adil Rami, a réagi ce mercredi matin aux accusations de Pamela Anderson. La veille, l'ex-star d"'Alerte à Malibu" a révélé dans un très long message qu'elle avait décidé de quitter Adil Rami, le qualifiant de "monstre". En plus d'avoir été violent, elle accuse en particulier le défenseur de l'OM de mener une double vie et de n'avoir jamais véritablement quitté Sidonie Biémont, la mère de ses deux enfants. "En aucun cas je ne mène une double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai, j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume", a rétorqué en fin de journée Adil Rami, toujours sur Instagram.





Ce mercredi, c'est au tour de Sidonie Biémont de donner sa version des faits, toujours sur les réseaux sociaux. "Quand on est amoureux, on est souvent sourd et aveugle… On se raccroche à tout, au moindre signe, on interprète, on sur-réagit, on laisse la place aux plus gros mensonges. Quand on est amoureux on veut y croire plus que tout, on rêve qu’un jour la famille sera réunie, on se dit qu’on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise… On excuse, on pardonne, on minimise…", a expliqué la jeune femme.