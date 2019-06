Adil Rami accusé de violences : "Il n'a jamais été l'hystérique décrit" par Pamela Anderson, le défend son ex Sidonie Biémont

"Pour finir, ce qu’il nous arrive est malheureusement d’un ordinaire affligeant connu de tous, mais voir ma vie privée salie et étalée sur les réseaux sociaux ne m’amuse absolument pas. Je me répète, j’ai été très amoureuse d’Adil et de surcroît heureuse, jusqu’à ce que je ne le sois plus", a conclu en légende de la publication la maman de Zayn et Madi, les jumeaux qu'elle a eus avec le joueur de l'OM.





De son côté, Adil Rami a également réagi dans une story publiée vendredi matin sur Instagram. Il publié une citation qui en dit long sur son état d'esprit. "Soyez reconnaissant pour les mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie, elles vous permettront d'ouvrir les yeux sur les bonnes choses que vous ne remarquiez pas avant", peut-on lire.