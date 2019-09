Adil Rami coupé au montage d'un jeu de France 2

COUPÉ - Le champion du monde avait participé à "La course des Champions" juste après l'enregistrement de son passage dans Fort Boyard. Mais la chaine a annoncé ce mercredi que sa participation avait été coupée au montage à la suite des accusations de son ex-compagne, Pamela Anderson.

On ne verra plus de sitôt Adil Rami à la télévision française. Pourtant, le 29 mai dernier, quelques jours seulement après l'enregistrement de son passage dans l'émission Fort Boyard (qui lui valut officiellement sa mise à pied de l'OM d'ailleurs), le champion du monde français avait également participé à un épisode de "La course des Champions", l'émission de France 2 censée concurrencer Ninja Warrior (TF1).

Mais Le Parisien rapporte que ce mercredi, en marge de la présentation du programme - animé par Teddy Riner - la production a décidé de le couper au montage. La raison ? Principalement son historie avec Pamela Anderson et ses accusations de violence et de "double vie". Le producteur, Jean-Louis Blot, a expliqué son choix clairement. "Dans ce contexte, on ne pouvait plus le garder au montage".