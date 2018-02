Affaire Igor Bogdanoff : son ex-compagne Julie Jardon donne sa version des faits

Concernant la nuit du 21 novembre, la jeune mannequin explique sa version des faits : "Ce soir-là, je revenais de Biarritz, où vit ma famille. Nicolas, mon nouveau compagnon, est venu me chercher à l’aéroport." "Quand nous sommes arrivés au pied de mon immeuble, nous avons eu la désagréable surprise de tomber sur Igor", raconte-t-elle, précisant que ce dernier avait menacé de "casser la gueule" à son nouveau compagnon avant de s’en prendre à son véhicule et d’être sommé de rentrer chez lui par les policiers, intervenus sur place.





"Mais une heure plus tard, j’ai entendu du remue-ménage dans la cage d’escalier. Je me suis rendue à la porte d’entrée, et là j’ai entendu un bruit de clef. J’ai entrouvert la porte, c’était Igor… Il a forcé le passage et est rentré chez moi. Tout de suite, je lui ai dit que j’étais en ligne avec mon compagnon. Mais il m’a arraché le téléphone, a insulté Nicolas puis a raccroché. Mon compagnon a aussitôt appelé la police qui est intervenue" poursuit-elle avant d’ajouter : "A leur arrivée, Igor leur a déclaré qu’il ne sortirait de chez moi que par la force. J’ai alors décidé de porter plainte."