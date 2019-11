Affaire Polanski : "Le talent n’est pas une circonstance atténuante", pour le ministre de la Culture Frank Riester

Faut-il dissocier l'artiste de son œuvre ? Pour le ministre de la Culture, la réponse est non. Dans un discours tenu jeudi à Paris lors des Assises de la parité et de la diversité au cinéma, Franck Riester a estimé qu'une œuvre, "si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur", comme le rapporte l'AFP. Alors que le réalisateur Roman Polanski est visé par une nouvelle accusation de viol de la part d'une photographe française, il a souligné que "le talent n’est pas une circonstance atténuante ; le génie, pas une garantie d’impunité". Sans jamais nommer le réalisateur franco-polonais, il a cependant mis en garde contre le "tribunal de l’opinion".

Franck Riester a insisté sur les particularités des métiers du 7e art "où le corps et l’intime sont très souvent en jeu, où de jeunes talents ont des envies de réussite, et des personnes en profitent. Où il ne faut pas confondre aura et emprise", tout en assurant de son souci de protéger "la liberté de créer". Le ministre avait déjà salué le courage de l'actrice Adèle Haenel, qui a accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'"attouchements" et de "harcèlement" quand elle était adolescente, relançant le mouvement #MeToo en France. Il a marqué une nouvelle fois jeudi son soutien à "toutes celles qui osent briser le silence". "Votre parole est nécessaire" et n'est "pas vaine".